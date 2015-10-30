В "Айдаре" не знают бойца, совершившего теракт у дома мэра Львова

Об этом в Facebook написал народный депутат Семен Семенченко.

"В "Айдаре" утверждают, что ни в штате, ни в списках людей, выведенных за штат, метателя гранаты в дом семьи Садового Гживинского (Живинского) нет и не было. Позвонил боевым товарищам из "Айдара", утверждают, что такого "бойца" не знают и в списках его нет. Утром в воинскую часть 2950 уже звонили представители военной службы правопорядка, так что уверен, что эта информация официально подтвердится в ближайшее время. Ребята предположили, что это может быть персонаж из охранного агентства "Айдар", которое, по их данным, есть во Львове", - написал Семенченко.

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В то же время, как сообщает "112 Украина", МВД квалифицировало как теракт взрыв во дворе Садового.

Ранее сообщалось, что во Львове мужчина бросил гранату во двор дома, где живет мэр города Андрей Садовый вместе с семьей. В момент взрыва Садовый и члены его семьи были дома. В результате взрыва никто не пострадал, ущерба зданию причинено не было. В данный момент на месте проводят следственные действия руководители управлений областной милиции и СБУ.