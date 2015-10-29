В оккупированном Дебальцево местное население на грани выживания - ОБСЕ

Об этом сообщил заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хаг, сообщает "Остров".

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"За 2,5 месяца мы могли разговаривать с жителями Дебальцево, которые проживают в зоне подконтрольной "ДНР". И мы видели, что там разрушено много жилья, и местные жители живут на грани выживания. Много сел в зоне безопасности остаются без газа и электрики, и ремонтным бригадам опасно добраться туда, чтобы провести ремонтные работы", - сказал Хаг.

По его словам, наступление холодов и приближение зимы осложняет ситуацию в зоне АТО.

Ранее сообщалось, чтовместо отвода тяжелого вооружения от Дебальцево боевики демонстративно ("для ОБСЕ") подали ж\д платформы, однако самой погрузки и перевозки вооружений не фиксируется – техника концентрируется в районе Дебальцево и Углегорска.