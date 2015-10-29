Во Львове пятеро полицейских устроили драку в ночном клубе

Как сообщила пресс-секретарь полиции Львова Екатерина Рыбий, пять сотрудников полиции Львова, находясь вне службы, сегодня ночью отдыхали в ночном клубе «Метро» на улице Зеленой, и «проявили некорректное поведение, затеяв драку с охраной и некоторыми посетителями клуба».

«Была драка. Решается вопрос об увольнении этих работников из полиции за недостойное поведение», - добавила она.

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Как сообщил пресс-секретарь управления Государственной службы охраны во Львовской области Денис Харчук, 29 октября, около 5.00 утра, на пульт ГСО поступил вызов с «тревожной кнопки» от охраны ночного клуба «Метро». Работники охраны пресекли нарушение общественного порядка.

От дальнейших комментариев представитель ГСО отказался, ссылаясь на то, что свои функции служба охраны выполнила, а все обстоятельства расследует полиция.

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Как стало известно УНИАН от работников клуба «Метро», пять сотрудников полиции во время отдыха в клубе, находясь в нетрезвом состоянии, вели себя вызывающе и позволяли себе некорректное поведение во время отдыха в отношении и работников охраны клуба, и некоторых посетителей, а впоследствии начали провоцировать драку с охраной клуба, которая вызвала наряд ГСО.

Ночной клуб «Метро» находится в центральной части города, вблизи от здания Лычаковского райотдела милиции Львова.