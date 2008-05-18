Ющенко: Украина должна осудить комунистический режим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует внести на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации в государстве символов тоталитарного и коммунистического режимов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на церемонии почтения памяти жертв тоталитарного режима, которая проходит на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Президент пообещал, что определит этот законопроект как безотлагательный.

Также В.ЮЩЕНКО будет настаивать на принятии уже внесенных им в парламент законопроектов о правовом статусе борцов за независимость Украины 30-60-х годов и об установлении уголовной ответственности за отрицание Голодомора и Голокоста.

«Украина должна раз и навсегда отмежеваться от советского прошлого, осудить коммунистический режим», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также призвал тех, кто сегодня высказывается за возвращение коммунистического строя и сталинской «твердой руки», запомнить, что тоталитарные режимы уничтожают всех и первыми «постучат в дверь именно к вам». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что коммунистическая верхушка лишь прикрывалась идеологией, а на самом деле жаждала абсолютной власти и ради этого уничтожала людей.

Президент заметил, что в Украине этот режим свирепствовал с удвоенной силой, чтобы уничтожить украинское свободолюбие. Он напомнил, что лишь в Быковнянском лесу были замучены более 100 тыс. человек, а по всей Украине стоят миллионы безымянных могил, в который похоронены жертвы коммунистического режима.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы назвать фамилии всех, кто был замучен, а также назвать фамилии тех, кто их истязал. Он выразил надежду, что через год в Быковне появится стена позора с фамилиями тех, кто расстреливал людей. Глава государства также отметил, что необходимо найти и обнародовать фамилии участников так называемых «двоек» и «троек», принимавших решение о расстрелах борцов с коммунистическим режимом.

«Я хотел бы, чтобы имена этих людей знала вся нация, и мы это сделаем», - сказал Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что украинцы, чтобы не повторилось прошлое, должны помнить о репрессиях 30-40-х годов, а также почтить память погибших. Он подчеркнул, что лишь сплоченная демократическая нация может противостоять подобным вызовам.

*** В поселке Быковня в течение 1930-х - в начале 40-х годов проводились захоронения более ста тысяч людей, замученных органами НКВД.

18 мая, в соответствии с Указом Главы государства, в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий.