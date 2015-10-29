Следователи ГПУ подтвердили, что в материалах дела по расстрелу Майдана есть "российский след" - Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после посещения Главного следственного управления Генпрокуратуры заявил экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.

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"Все материалы есть, могу подтвердить", - сказал он.

На вопрос, почему руководство ГПУ заявляет об обратном, если материалы о "российском следе" в деле есть, Наливайченко ответил: "Теперь я это не комментирую, поймите меня правильно. Далее представители прокуратуры имеют все возможности обнародовать все позиции. То, чем я могу поделиться со всеми гражданами: материалы, исследуются, и эта версия (про "российский след" - УНИАН) – тоже".

Как сообщал УНИАН, в годовщину расстрела активистов на Майдане Независимости в Киеве президент Петр Порошенко заявил, что, по информации СБУ, бойцы спецподразделения "Альфа" дали показания о том, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков руководил организацией снайперских групп иностранцев на Майдане.

Наливайченко также заявлял, что Сурков, приезжая тогда в Украину, проживал совместно с бывшим председателем СБУ Александром Якименко на одном из объектов СБУ, а также посещал Администрацию президента.

Позже генпрокурор Виктор Шокин заявил, что Генеральная прокуратура не имеет данных о российском следе в расстреле активистов Майдана во время событий в феврале 2014 года в Киеве, но недавно Наливайченко опроверг заявление Шокина об отсутствии у него этих данных. Экс-глава СБУ заявил, что соответствующие материалы с доказательствами находятся в Администрации президента и в Генпрокуратуре.

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20 октября начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, Сурков и представители ФСБ РФ приезжали в Украину, чтобы ознакомиться с событиями на Майдане, и их причастность к расстрелам активистов не установлена.

Также он сообщил, что следователи Генпрокуратуры вызовут Наливайченко на допрос в качестве свидетеля для дачи объяснений относительно его заявлений о якобы наличие российского следа в событиях на Майдане. В то же время Горабтюк отметил, что на многочисленные запросы Генпрокуратуры никакой конкретной информации СБУ по этому поводу не предоставляла.

По его словам, "никаких документов с доказательствами, что эти лица каким-то образом способствовали или были задействованы, не предоставлялось". В настоящее время Наливайченко продолжает настаивать, что предоставлял Генпрокуратуре все данные о том, что представители ФСБ причастны к расстрелу на Майдане.