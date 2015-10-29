На Донбасс вторгся очередной "гумконвой" из РФ

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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"Очередная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Маршрут до пунктов пропуска пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в пути не произошло", - говорится в сообщении.

Как обычно, колонна разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган". Отмечается, что "груз прошёл таможенное оформление в строгом соответствии с международным законодательством".

В российском ведомстве утверждают, что все мероприятия на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины, и наблюдателей ОБСЕ. Автомобили МЧС России въезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова.

"Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз. По требованию вскрывались коробки с продуктами для представления содержимого", - уверяют в МЧС РФ.

Всего в колонне более 100 автомобилей с грузом общей массой около 1100 тонн.

Добавим, в СНБО неоднократно сообщали о том, что "гуманитарные конвои" от РФ чаще всего перевозят совершенно негуманитарный груз: топливо, боеприпасы и амуницию для пророссийских боевиков на Донбассе. После прибытия таких колонн ВСУ часто отмечают увеличение интенсивности обстрелов со стороны террористов.