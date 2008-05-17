О причине смерти подростка из Краматорска расскажут через месяц

Результаты паталогоанатомических исследований, которые скажут о причинах смерти подростка из Краматорска, умершего 12 мая после иммунизации от кори и краснухи, будут готовы не ранее, чем через месяц.

Об этом заявила вчера на пресс-конференции заместитель главного санитарного врача Донецкой области Тамара БЕЛОМЕРЯ.

По ее словам, "не закончены результаты паталогоанатомических исследований и гистологических исследований, которые будут готовы: паталогоанатомические – через месяц, гистологические - на следующей неделе".

Т.БЕЛОМЕРЯ еще раз подчеркнула, что "причинно-следственная связь прямая между прививкой и смертью ребенка не установлена пока".

Присутствовавший на пресс-конференции начальник Главного управления здравоохранения в Донецкой области Александр АНИЩЕНКО отметил: "Мы сейчас не считаем, что вакцина явилась причиной смерти, но все равно вопрос есть".