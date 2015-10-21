В Европарламенте назвали "политической провокацией" референдум в Нидерландах по ассоциации Украины с ЕС

В Европейском парламенте назвали «политической провокацией» проведение референдума относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, идея которого, «наверное, родилась даже и не в Нидерландах».

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН высказал депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс.

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«Я считаю, что это надо называть политической провокацией, которой занимаются некоторые политические круги. Это надо признать. Этот политический популизм, который разгуливает по Европе, еще себя не исчерпал. Это одна из форм не политической демократии, политического популизма, который, наверное, родился даже не в Нидерландах, а наверное, в стране, которая всем возможным оппонирует европейскому пути Украины», - считает он.

Европейский политик также убежден, что эта инициатива «очень рискованная». «Никто не думает, что дискуссия во время референдума будет рациональной, представление, что ассоциация автоматически приносит Украину в ЕС – это чушь. Правительство Нидерландов должно занять конструктивную и однозначно положительную позицию в отношении ратификации», - подчеркнул Ауштрявичюс.

По убеждению евродепутата, надо «людям говорить, что есть ошибочное представление и говорить о положительных сторонах ратификации Соглашения, которая сделает Украину стабильной страной, а не втянутой в постоянные конфликты, инициируемые Россией».

Как сообщалось, 14 октября избирательный совет Нидерландов, рассмотрев соответствующее обращение, принял решение о проведении в стране референдума, на котором будет поставлен вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Под обращением насчитывается 427 тыс. 939 действительных подписей. Явка на референдуме должна составить не менее 30% из общего количества тех, кто имеет право голоса, после чего правительство будет решать судьбу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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Результат референдума имеет рекомендательный характер. Его инициатором выступила группа GeenPeil, а лидером кампании - Ян Роос, о котором известно, что он считает одной из причин «гражданской войны» на востоке Украины Европейский Союз, который подписал это Соглашение с Киевом.

В Евросоюзе по поводу референдума отметили, что внутренние процедуры ратификации этого документа странами - членами ЕС является вопросом национальной компетенции.

По состоянию на сегодняшний день процедуру ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС полностью завершили 22 страны - члены ЕС.