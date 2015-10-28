ОБСЕ откроет 8 дополнительных наблюдательных пунктов на Донбассе - уполномоченный правительства ФРГ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Уполномоченный правительства ФРГ обратил внимание, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ является достаточно непопулярной на территории отдельных временно оккупированных районов Донбасса, и вынуждена быть готовой к тому, что против деятельности миссии могут постоянно проводиться демонстрации и акции недовольства.

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"Вместе с этими манифестациями и выражениями недовольства мы наблюдаем там также, с другой стороны, увеличение ожидания от этой миссии. То есть, все считают и ждут, что она будет работать в течение 24 часов в сутки и 7 дней в неделю. Как известно, планируется также и организация 8-9 дополнительных наблюдательных постов", - сказал Эрлер.

В этой связи он сказал, что ОБСЕ в настоящее время рассматривает вопрос расширения своих функций, в том числе и благодаря дополнительному оборудованию. В частности, речь идет о дополнительных беспилотных летательных аппаратах, приборах ночного видения.

Также Эрлер сказал, что должно увеличиваться и количество наблюдателей миссии. По его словам, он провел встречу с заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом, который сказал, что планируется увеличить количество наблюдателей до 650 человек, из которых 570 - будут непосредственно находиться на востоке Украины.

"Если бы не существовало этой миссии, то мы бы вообще не знали, какая ситуация сейчас на этом участке", - заявил Эрлер.