Из-за большого наплыва людей Жебривский хочет открыть пункт пропуска возле Курахово

Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский, передает пресс-служба ДОГА.

В частности, 26 октября на КПВВ «Новотроицкое» на въезд и выезд оформили более 10 тысяч человек, на КПВВ «Зайцево» - около 7 тысяч. В летний период, когда светлое время суток было длиннее, контроллеры пропускали от 3 до 5 тысяч.

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"Ситуация имеет несколько объяснений. Люди ездят домой за теплыми вещами, также у школьников начались каникулы. Кроме того, накануне выборов кто-то пустил слух, что на этот период не будут пропускать на неоккупированную территорию Украины. Надо также учитывать, что на донецких пунктах пропуска оформляют и луганчан. Сегодня открыли пеший переход через Станицу Луганскую, но это существенно не повлияло на ситуацию", - сказал Жебривский.

Отмечается, что на КПВВ «Новотроицкое» было увеличено до 29 количество контрольных пар, до 9 постов в «Зайцево». "Это максимально, что можно сделать", - отметил глава ОГА.

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Также Жебривский направил письмо в Антитеррористический центр и штаб АТО о необходимости открытия еще одного КПВВ вблизи Курахово. "Уже заручился поддержкой благотворителей, которые помогут с обустройством пункта. Договариваемся, чтобы из регионального пограничного управления перебросили дополнительные силы и средства, свои кадры подтянула фискальная служба. Думаю, в ближайшее время еще один КПВВ заработает", - заявил руководитель региона.

Ранее УНИАН сообщал, что в Станице Луганской открылся первый пункт пропуска, который позволяет попасть в так называемую Луганскую народную республику.