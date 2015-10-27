На Луганщине открыли первый пункт пропуска, который позволяет попасть в "ЛНР"

13:08, 27 октября 2015
Общество
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В Станице Луганской открылся первый пункт пропуска, который позволяет попасть в так называемую Луганскую народную республику.

hromadske.tv

Как сообщает Громадське, на пункте пропуска уже несколько сотен людей, которым дают дорогу. На территории обустроен рынок.

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Кроме того, как отмечается, в Станицу Луганскую прибыл председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Согласно сообщению, открытие пешеходного пункта пропуска в Станице Луганской должно было состояться 10 октября. Однако его перенесли из-за угрозы провокаций.

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