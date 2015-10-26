На Луганщине не зафиксировали значимых событий, которые могли бы повлиять на ход выборов - Тука

Никаких значимых событий, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании в Луганской области, не зафиксировано.

Об этом сообщает глава Луганской области Георгий Тука на своей странице в Facebook.

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"Ночь в Луганской области прошла спокойно! Никаких значимых событий, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании, не зафиксировано. Продолжается подсчет голосов. Еще раз спасибо всем тем, кто обеспечивал порядок и безопасность!" - написал Тука.