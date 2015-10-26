На Луганщине не зафиксировали значимых событий, которые могли бы повлиять на ход выборов - Тука
09:18, 26 октября 2015Общество
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Глава Луганской области отметил, что в данный момент продолжается подсчет голосов.
Тука поблагодарил всех, кто обеспечивал на выборах безопасность и порядок / Фото УНИАН
Никаких значимых событий, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании в Луганской области, не зафиксировано.
Об этом сообщает глава Луганской области Георгий Тука на своей странице в Facebook.
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"Ночь в Луганской области прошла спокойно! Никаких значимых событий, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании, не зафиксировано. Продолжается подсчет голосов. Еще раз спасибо всем тем, кто обеспечивал порядок и безопасность!" - написал Тука.
Ночь в Луганской области прошла спокойно! Никаких значимых событий, которые могли бы повлиять на ход избирательной ко...Posted by George Tuka on 25 жовтня 2015 р.
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