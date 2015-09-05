В Украине стартовала избирательная кампания

Начало избирательного процесса не касается временно оккупированных АР Крым и города Севастополь, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия установила невозможность проведения 25 октября местных выборов в 91 местный совет в населенных пунктах на подконтрольной Украине части Донецкой области и в 31 местный совет на подконтрольной Украине части Луганской области.

В то же время не начался избирательный процесс выборов депутатов районных советов в городе Киеве, поскольку выборы в указанные советы назначены на 27 марта 2016 года.

На остальной территории – избирательная кампания стартовала сегодня.

При этом первые местные выборы пройдут в 5 объединенных территориальных общинах Волынской области, 10 – Днепропетровской, 8 – Житомирской, 2 – Кировоградской, 7 – Одесской, 10 – Полтавской, 21 – Хмельницкой, 10 - Черновицкой.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, партии до 19 сентября включительно должны подать в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии ее местных организаций в соответствующих выборах вместе с копиями свидетельства о регистрации партии и ее устава. Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, а также на должности сельских, поселковых, городских голов начнется с 21 сентября. Подача в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов продлится до 30 сентября. До 1 октября соответствующие территориальные избирательные комиссии должны принять решение о регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

Предвыборная агитация начинается со следующего дня за днем принятия соответствующей территориальной избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов, а завершиться она должна в 24 часа последней пятницы перед днем голосования - до 24 часов 23 октября 2015 года включительно.

Как сообщал УНИАН, местные выборы состоятся в Украине 25 октября 2015 года.