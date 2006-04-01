Задержана женщина, похитившая младенца из роддома

Работники Госавтоинспекции столицы задержали женщину, которая похитила младенца из роддома Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, информация о совершении преступления поступила в дежурную часть столичной милиции около 16.00. Сразу был введен оперативный план «Сирена». Приметы трех женщин в возрасте 35-45 лет немедленно были доведены до личного состава ГАИ. С целью предотвращения их выезда за пределы столицы на контрольно-пропускных пунктах ГАИ был введен режим и усилены наряды. Автопатрули полка ДПС «Кобра» выставлены на мостах через Днепр.

В то же время о розыске преступников были проинформированы работники таксомоторных парков, скорой медицинской помощи и других оперативных служб города, которые имеют радиосвязь. В общей сложности в розыскных мероприятиях было задействовано 130 работников ГАИ и 58 патрульных автомобилей. И уже через десять минут от оперативного дежурного ГУ МВД Украины в г.Киеве была получена информация о том, что женщина, которую подозревают в совершении преступления, замечена неподалеку от рынка «Отрадный» (бульвар И. Лепсе). На место происшествия немедленно были направлены автопатрули ГАИ, которые и задержали злоумышленницу. Похищенного младенца женщина носила в полиэтиленовом пакете.

Как сообщал УНИАН, вчера в роддоме №5 на Краснозвездном проспекте в Киеве украли родившегося два дня назад ребенка.