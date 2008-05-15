В Украине будет 28° тепла

16 мая на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западных, северных, а днем и в центральных областях пройдут кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью в восточной части 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°, на остальной территории 5-10° тепла; днем 16-21°, в Закарпатье и крайнем юге страны до 25°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

17-18 мая сохранится переменная облачность. 17 мая ожидаются кратковременные дожди (ночью преимущественно небольшие), грозы, только в южной части без осадков; 18 мая в Украине без существенных осадков, лишь на севере Левобережья, а днем и в западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, в Крыму 5-10° тепла; днем 17 мая 19-24°, в Закарпатье и юге страны до 27°, 18 мая 23-28° тепла; в Карпатах ночью 6-11° тепла, днем 12-17°.

19-20 мая в западных областях пройдут грозовые дожди; температура ночью 8-13°, днем 19 мая 16-21°, 20 мая 14-19°. На остальной территории - без осадков, только днем 20 мая в северных и центральных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы; температура существенно не изменится.

В Киеве и области 16 мая переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 18-20°.

17-18 мая - переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° тепла; днем 17 мая 19-24°, 18 мая 23-28°.

19-20 мая - без осадков, только днем 20 мая местами кратковременные дожди, грозы. Температура существенно не изменится.