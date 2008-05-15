Чего ждет Украина от вступления в ВТО (опрос)
2/3 граждан говорят, что знают, что это
Половина украинцев считают, что вступление во Всемирную торговую организацию будет полезным для Украины.
Такие результаты исследования были предоставлены агентству УНИАН социологической службой Центра Разумкова.
«Две трети граждан (65%) отметили, что они знают, что такое ВТО. Среди тех, кто знает, что такое ВТО, позитивные ожидания преобладают над негативными: 51,2% респондентов считают, что вступление в ВТО будет полезным для экономики Украины, а 20,7% – что будет вредным. 7,2% опрошенных считают, что вступление в ВТО не скажется на экономике Украины, а 20,95 – колебались с ответом”, - заметил директор службы Андрей БЫЧЕНКО.
Согласно результатам исследование, граждане, которые знают, что такое ВТО, ожидают, что вступление в ВТО будет полезным крупному украинскому бизнесу. Такого мнения придерживаются почти две трети опрошенные (64,0%). Только 7,9% опрошенных считают, что вступление в ВТО принесет крупному бизнесу вред, а 8,7% - что это не скажется на деятельности крупного бизнеса. Остальные опрошенные колебались с ответом.
В то же время, по словам А.БЫЧЕНКО, общественное мнение относительно последствий вступления Украины в ВТО для малого и среднего бизнеса является неопределенным. Четверть опрошенных (25%) не смогли ответить на этот вопрос, а доли респондентов, которые ожидают пользу (31,4%) и вред (34,6%), почти ровны. Каждый из 11-ти респондентов (9,1%) считает, что вступление Украины в ВТО не скажется на деятельности малого и среднего бизнеса.
Директор социологической службы Центра Разумкова добавил, что в деятельности ВТО украинцы, которые знают, что такое эта организация, видят больше пользы для развитых стран, чем для развивающихся стран. Так три четверти опрошенных (75,3%) считают, что развитым странам деятельность ВТО приносит больше пользы и только 2,7% респондентов видят в деятельности ВТО вред для развитых стран. Остальные опрошенные колебались с ответом.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 апреля 2008 года. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.