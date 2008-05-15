Чего ждет Украина от вступления в ВТО (опрос)

Половина украинцев считают, что вступление во Всемирную торговую организацию будет полезным для Украины.

Такие результаты исследования были предоставлены агентству УНИАН социологической службой Центра Разумкова.

«Две трети граждан (65%) отметили, что они знают, что такое ВТО. Среди тех, кто знает, что такое ВТО, позитивные ожидания преобладают над негативными: 51,2% респондентов считают, что вступление в ВТО будет полезным для экономики Украины, а 20,7% – что будет вредным. 7,2% опрошенных считают, что вступление в ВТО не скажется на экономике Украины, а 20,95 – колебались с ответом”, - заметил директор службы Андрей БЫЧЕНКО.

Согласно результатам исследование, граждане, которые знают, что такое ВТО, ожидают, что вступление в ВТО будет полезным крупному украинскому бизнесу. Такого мнения придерживаются почти две трети опрошенные (64,0%). Только 7,9% опрошенных считают, что вступление в ВТО принесет крупному бизнесу вред, а 8,7% - что это не скажется на деятельности крупного бизнеса. Остальные опрошенные колебались с ответом.

В то же время, по словам А.БЫЧЕНКО, общественное мнение относительно последствий вступления Украины в ВТО для малого и среднего бизнеса является неопределенным. Четверть опрошенных (25%) не смогли ответить на этот вопрос, а доли респондентов, которые ожидают пользу (31,4%) и вред (34,6%), почти ровны. Каждый из 11-ти респондентов (9,1%) считает, что вступление Украины в ВТО не скажется на деятельности малого и среднего бизнеса.

Директор социологической службы Центра Разумкова добавил, что в деятельности ВТО украинцы, которые знают, что такое эта организация, видят больше пользы для развитых стран, чем для развивающихся стран. Так три четверти опрошенных (75,3%) считают, что развитым странам деятельность ВТО приносит больше пользы и только 2,7% респондентов видят в деятельности ВТО вред для развитых стран. Остальные опрошенные колебались с ответом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 апреля 2008 года. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.