Нацбанк решил поменять курс гривни

«Официальный курс гривни (по отношению к доллару) будет меняться в сторону ее укрепления. Это связано с тем, что предложение валюты в стране значительно превышает спрос», — сообщил «Делу» первый заместитель главы Нацбанка Анатолий Шаповалов. Последний раз официальный курс доллара Нацбанк менял три года назад — в апреле 2005-го.

До каких пределов будет укрепляться гривня, банкир не сказал, но уточнил, что это произойдет в ближайшее время. «Учитывая то, что Центральный банк не принимал участие в торгах, рынок сам сформировал курс. В апреле он составил в среднем 4,93 гривни за доллар, а в мае еще ниже… От того, что мы приблизим к реальному официальный курс, особо ничего не изменится», — уточнил он.

В то же время, по мнению банкиров, за границы коридора, установленного Основными принципами денежно-кредитной политики, официальный курс все равно не опустится. «Правление Нацбанка может сделать в худшем случае 4,95 гривни за 1 доллар», — говорит председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин.

Анатолий Шаповалов утверждает обратное: «Основные принципы денежно-кредитной политики, которые выносятся на рассмотрение Верховной Рады, — это прогноз. Есть закон, который говорит, что курс устанавливает Нацбанк, а не парламент. Поэтому НБУ имеет право установить курс и ниже 4,95. Хотя это вопрос дискуссионный», — считает чиновник.