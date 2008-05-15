Fitch снизило рейтинг Украины до «стабильного»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз рейтинга Украины с "позитивного" на "стабильный".

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном вчера Fitch.

Агентство аргументирует это тем, что в Украине растет риск ускорения инфляции и увеличения дефицита текущего счета.

Агентство утвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и местной валюте на уровне "BB-", страновой потолок - "BB-", краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - "B".

"Несмотря на то, что продолжающееся улучшение фундаментальных показателей оказывает поддержку рейтингам Украины, неопределенный политический ответ на краткосрочные риски для экономики не является убедительным, что оправдывает пересмотр прогноза на стабильный", отмечает Fitch.

Fitch подчеркивает, что украинские власти отказываются принимать во внимание советы Международного валютного фонда относительно бюджета на 2008 год.

Агентство отмечает, что более четкая антиинфляционная стратегия властей могла бы помочь предотвратить риск возникновения высокой инфляции и отразилась бы позитивно на рейтингах Украины.