Известная голливудская актриса Анджелина Джоли ждет двойню. Об этом она сама сообщила во Франции, где в среду открылся 61-й Международный Каннский кинофестиваль, передает Газета.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС . Двойняшки станут пятым и шестым ребенком в у Джоли и ее друга - знаменитого актера Брэда Питта. В настоящее время в семье Джоли-Питт четверо детей - трое усыновленных ребятишек: 5-летний Мэддокс из Камбоджи, 3-летний Пакс из Вьетнама и 2-летняя Захара из Эфиопии, а также родная дочь Шило Нувель, которой 27 мая исполнится 2 года.

«Да, я могу подтвердить эту информацию», - сказала Джоли на вопрос журналистов о двойне.