Тимошенко: реформирование угольной отрасли нам по плечу

Программа реформирования угольной отрасли, концепция которой была утверждена на сегодняшнем заседании Кабинета министров, будет тщательно обсуждена с представителя профильных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера во время пресс-конференции заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы предпримем серьезные меры, чтобы окончательное утверждение программы проходило совместно с угледобывающими предприятиями, профсоюзами, специалистами, отраслевыми учеными, и, я думаю, что реформирование угольной отрасли нам по плечу», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что на сегодняшний день наблюдается впервые в Украине увеличение добычи угля высокого качества, потому что приостановлено перераспределение средств по теневым схемам.

Она подчеркнула, что концепция программы предусматривает систему привлечения инвестиций в отрасль и урегулирование заработной платы ее сотрудникам.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на заседании в среду утвердил концепцию реформирования угольной отрасли.

По словам министра угольной промышленности Украины Виктора ПОЛТАВЦА, согласно документу, шахты для приватизации объединены в 22 лота, в каждый из них вошли как прибыльные шахты, так и убыточные, а также шахты с достаточным запасом угля, которые планируется закрывать.