Под Донецком задержан судимый за кражи боевик "ДНР"

Как сообщает пресс-служба Марьинского райотдела милиции, в ходе проверки оперативной информации сотрудниками уголовного розыска райотдела и бойцами сводного отряда ГУМВД Украины в Донецкой области был задержан 42-летний местный житель, уроженец Харцызска.

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Безработный, ранее неоднократно судимый по ч.3 ст.185 (кража с проникновением) и ст.289 (угон машины) мужчина в 2014 году, бросив жену и двух маленьких детей, вступил в ряды вооруженных бандформирований.

Установлено, что с августа по декабрь прошлого года злоумышленник совершал незаконные проверки транспорта и граждан на блокпосту в Макеевке, а после того служил в одном из подразделений так называемой "армии ДНР".

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В декабре 2014 года боевик вернулся к жене и детям, пояснив, что находился в Донецке на заработках. Однако скрыть страницы своей криминальной биографии и остаться безнаказанным фигуранту не удалось.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.