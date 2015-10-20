Некомпетентные чиновники Минобороны превращают армию в стройбат - Карасев

Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев на своей странице в фейсбук. По его мнению, недавние эксперименты военного ведомства в сфере организации питания препятствует появлению в Украине профессиональной армии.

Политолог указывает на абсурдность экономии средств за счет привлечения военных к подсобным работам.

«Вместо «гражданских» поваров на кухню хотят вернуть солдат. Так якобы дешевле. Никто не спорит. Будет еще дешевле, если солдаты начнут не только сами чистить картошку, но и ее выращивать. А еще военные могут шить себе обмундирование и запасать дрова для отопления казарм. У меня вопрос к министру обороны – мы строим боеспособную или самую дешевую в мире армию? До событий в Крыму и на Донбассе армия и в самом деле воспринималась как нечто, что вряд ли когда-нибудь пригодится, и на чем можно и нужно экономить. Но теперь то?», - пишет Карасев.

По его словам, авантюрные действия Минобороны противоречат заявленному президентом курсу на движение к стандартам НАТО.

«Неужели в оборонном ведомстве не понимают, что наряды на кухню провоцируют моральное разложение армии, снижают мотивацию идти на службу у молодых ребят. Глава государства делает заявления о необходимости отвечать стандартам НАТО – чиновники превращают армию в некое подобие стройбата со всеми вытекающими последствиями», - отмечает Вадим Карасев.

По мнению политолога, скандал, связанный с питанием военных, ставит под вопрос компетентность людей, возглавляющих министерство.

Как сообщалось, ранее народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук заявил, что эксперимент, проводимый Минобороны по возвращению в воинские части нарядов по кухне, отрицательно скажется на профессионализме украинских солдат, а передача воинским частям функций продовольственного обеспечения противоречит курсу на стандарты НАТО.