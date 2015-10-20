Поиск жертв крушения "Иволги" ведется уже и в Днестровском лимане



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, руководивший подъемом катера.

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"На месте трагедии ведется усиленное патрулирование и осмотр береговой линии силами МЧС. В акватории в районе места аварии курсируют плавсредства Администрации морпортов и МЧС и морской охраны Пограничной службы. Осматриваются берега Белгород-Днестровского лимана, потому что не исключено, что несколько тел могло по каналу затянуть из моря в лиман", - сказал Васьков.

При этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко отметил, что, по данным комиссии, число жертв трагедии может увеличиться.

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"Опрос свидетелей дал информацию, что людей было больше. Подъем судна показал, что мы не просто так переживали и спешили, и два тела, которые там уже найдены, показали, что первый отчет о том, что там было 36 человек, не был правдивым. Поэтому мы будем дополнительно искать людей, которые могли быть на катере", - сказал Зубко.

Он также сообщил, что дополнительной информации о пропавших без вести после крушения катера пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в районе поселке Затока перевернулся прогулочный катер "Иволга".

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19 октября Мининфраструктуры сообщило, что количество погибших при крушении в Черном море катера "Иволга" увеличилось до 16, спасти удалось 22 человека. По предварительным данным, озвученным 19 октября Зубко, в момент крушения на катере могло находиться 44 человека.

По информации Регистра судоходства Украины, катер имел действительные документы, позволяющие перевозить 12 пассажиров и трех членов экипажа. По предварительным данным, аварию вызвала перегрузка судна.

Возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Капитан судна арестован.