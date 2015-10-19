Капитан катера "Иволга" арестован без права внесения залога

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Инна Верба, сегодня Белгород-Днестровский районный суд области удовлетворил ходатайство прокуратуры.

"Капитану катера "Иволга" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - отметила Верба.

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По ее словам, капитан арестован на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море вблизи поселка Затока перевернулся катер "Иволга", на борту которого находились 36 человек. Погибли 14 человек, спасти удалось 22 человека. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко не исключил, что на борту катера могли находиться еще 8 человек.

По информации Регистра судоходства Украины, катер имел действительные документы, позволяющие перевозить 12 пассажиров и трех членов экипажа. По предварительным данным, аварию вызвала перегрузка судна.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.