Суд арестовал экс-директора шахты "Краснолиманская"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Краматорский городской суд 17 октября удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-директора ГП "Угольная компания "Краснолиманская", который возглавлял предприятие в 2012-2014 годах, с возможностью внесения залога размером 21,885 млн грн.

Бывший гендиректор ГП подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Установлено, что в результате завышения стоимости услуг по грузоперевозкам в период 2012-2014 годов он совершил растрату государственных средств на сумму около 700 тыс. грн.

Кроме того, чиновник в 2013-2014 годах путем необоснованного перечисления средств обществу "Украинский лизинговый фонд" совершил растрату государственных денежных средств на сумму более 21 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 16 октября работниками следственного управления прокуратуры Донецкой области и УСБУ в Донецкой области были задержаны действующий директор компании "Краснолиманская" Константин Киселев и его предшественник – Алексей Козлов.

В тот же день Краматорский горсуд постановил взять Киселева под стражу с правом внесения 20 млн грн залога.

Руководителей обвиняют в завладении собственностью предприятия на сумму 300 млн грн и незаконной добыче угля.

17 октября в Краматорске работники ГП "Угольная компания "Краснолиманская" пикетировали Донецкую облгосадминистрацию с требованием вмешаться в ситуацию с арестом Киселева. Работники "Краснолиманской" протестуют против задержания и ареста руководителя. По мнению шахтеров, он был похищен сотрудниками СБУ для оказания давления на предприятие.