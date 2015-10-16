В Донецкой области задержаны бывший и нынешний руководители шахты "Краснолиманская"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, "двое должностных лиц постоянно конкурируют между собой в вопросе занятия должности генерального директора указанного предприятия с целью получения полного контроля над добычей и продажей угля. В настоящий момент они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины".

Во время досудебного расследования установлено, что бывший генеральный директор ГП «Угольная компания «Краснолиманская» в результате завышения стоимости услуг по грузоперевозкам в период 2012-2014 годов совершил растрату государственных средств на сумму около 700 тыс. грн. Кроме этого, он в 2013-2014 годах путем необоснованного перечисления средств обществу «Украинский лизинговый фонд» совершил растрату государственных денежных средств на сумму более 21 млн грн. После указанных действий на территории государственного предприятия было образовано ООО «Краснолиманская».

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В свою очередь, следующий руководитель ГП «Угольная компания« Краснолиманская», злоупотребляя своим служебным положением, незаконно заблокировал, а в дальнейшем завладел основными фондами (здания и оборудование) ООО «Краснолиманская» на общую сумму почти 300 млн грн.

В дальнейшем он проводил незаконные работы по добыче каменного угля на участках недр, находящихся в ведении указанного общества, а также подделал документы, согласно которым ООО «Краснолиманскоя» якобы поручило ГП «Угольная компания «Краснолиманская» выполнения работ по добыче каменного угля.

Сейчас решается вопрос об избрании чиновникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.