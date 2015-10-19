В Украине резко похолодает

Согласно сообщению, атмосферный фронт, который надвигается на Украину, принесет с собой дожди, грозы, шквальный ветер и резкое похолодание. Осадки выпадут уже завтра в западных областях страны, а в среду холодный шквальный ветер и дожди накроют всю территорию Украины. осадков не будет только на Востоке — туда непогода доберется только во второй половине текущей недели. Сегодня, 19 октября, дожди пойдут на Западе и Севере Украины, на остальной территории страны обойдется без осадков.

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На Востоке следует ожидать от 11 до 14 градусов тепла, на Западе — от 10 до 14 градусов, в Центральной части страны воздух прогреется до температуры от 11 до 14 градусов, на Юге — от 15до 17 градусов, а на севере будет от +7 до +11 градусов тепла.

В Киеве день пройдет без осадков, дневная температура составит от 0 до 11 градусов тепла.