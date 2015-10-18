Халатность капитана и перегруженность катера: стали известны причины аварии "Иволги" в Одесской области

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кабинета министров страны со ссылкой на главу правительственной комиссии по расследованию причин трагедии вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко.

«После получения сообщения о трагедии судна «Иволга» все службы, которые отвечают за спасательные операции, во главе с Государственным морским спасательным координационным центром, приступили к работе. Именно это и дало возможность спасти большинство пострадавших. Из 36 человек, которые по предварительным данным находились на судне, спасены 22 человека, 14 – погибли», - цитируется в сообщении Зубко.

Читайте такжеАвария катера в Затоке: затонувшее судно поднимут, чтобы убедиться в отсутствии новых жертв

По его словам, правительственная комиссия продолжает работать над детальным расследованием причин трагедии, которое «должно четко установить виновных в этой трагедии, определить инструкции и рекомендации относительно избежания подобных трагедий в будущем, а также усилить работу на транспорте для усиления безопасности пассажирских перевозок».

«В настоящее время установлено, что судно «Иволга» находится в частной собственности. Оно вышло в море с частной базы в нарушение всех возможных инструкций и требований. Первое – было превышено количество лиц, которое может перевозить плавсредство данного типа. Это судно рассчитано на 12 пассажиров, включая трех членов команды. Нарушая процедуру, судно вышло в море перегруженным – вместо 12 человек на нем было 36, не со своего причала, без проведения предварительного осмотра, без записи в дежурном журнале»,- сообщил чиновник.

«Единственное, что было сделано, это извещено Государственную пограничную службу о выходе в море. Остальные обязательные инструкции были нарушены», - подчеркнул Зубко.

Кроме того, по словам председателя правительственной комиссии, на уровне области будет создан штаб гражданской защиты, который по поручению правительства будет осуществлять и проводить контроль и проверки лицензионных судов, контроль сертификатов капитанов, контроль за всеми базами, с которых может происходить выход в море. Также правительство поручило Министерству экономического развития и торговли безотлагательно разработать проект акта Кабинета Министров о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для предоставления помощи пострадавшим и семьям погибших.

Читайте такжеВо время оказания помощи пострадавшим в крушении катера "Иволга" травмирован пограничник

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, катер «Иволга», на борту которого находились 36 человек, перевернулся. Погибли 14 человек.

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В связи с трагедией по распоряжению премьер-министра Украины Арсения Яценюка создана следственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Геннадий Зубко.

В Одесской области объявлен траур.