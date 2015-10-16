Журналисты узнали, на каких дорогих автомобилях ездят сотрудники СБУ - расследование

Об этом говорится в сюжете-расследовании программы "Схемы", сообщает Espreso.tv.

Читайте такжеПод люстрацию попадают 42% руководства Фискальной службы - Минюст

По данным журналистов, первый заместитель председателя СБУ, начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ Виктор Трепак ездит на работу на Toyota Land Cruiser Prado, записанном на родственников.

В то же время, начальник главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Михаил Глуговский утверждает, что парковки у здания ведомтсва вообще нет, а большинство сотрудников спецслужбы добираются на работу на общественном транспорте. Однако журналисты выяснили, что возле офиса СБУ в распоряжении работников сразу несколько парковок.

Вместе с тем, как отмечается, зарплаты в главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области варьируются от 4 до 16 000 гривен, говорится в расследовании. При этом некоторые сотрудники спецслужбы каждое утро приезжают на работу на автомобилях стоимостью от 30 до 100 тысяч долларов.

Напомним, что накануне СБУ попыталась помешать выходу в эфир данного сюжета о коррупции в своих рядах.