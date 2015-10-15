СБУ попыталась помешать выходу в эфир сюжета о коррупции в своих рядах - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что за несколько часов до эфира, когда выпуск был полностью смонтирован и изменения внести уже технически было невозможно, Радио Свобода получило письмо за подписью председателя начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области Михаила Глуговского с оговоркой о нарушении законодательства в случае выхода программы в эфир.

В письме СБУ сказано, что "среди сотрудников, которые зафиксированы на видео, могут оказаться такие, что принимали участие или готовящихся к участию в антитеррористической операции, которая происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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"Обнародование в СМИ информации, которая может позволить идентифицировать отдельных из числа зафиксированных лиц к числу региональных сотрудников СБУ на любых основаниях угрожает их здоровью и безопасности их семей. Ее публичное распространение создает опасность дальнейшего использования, в частности, спецслужбами РФ, представителями так называемых "ДНР/ЛНР" и т.п. в процессе осуществления противоправной деятельности, в т.ч. непосредственно по отношению к указанным категориям граждан", - говорится в письме начальника Главного управления СБУ в Киеве и области Михаила Глуговского.

Как указывает Радио Свобода, подчиненные Глуговского совершили нападение на съемочную группу «Схем» 2 октября. СБУ пыталась остановить репортаж авторства Михаила Ткача, над которым команда «Схем» работала более месяца, посвященный элитным автомобилям, на которых ездят сотрудники СБУ.

В тот же день глава службы Василий Грицак публично пообещал свою помощь в раскрытии и идентификации оперативных сотрудников ради их безопасности, а также коррупционеров в службе, однако реальных действий после этого не было.

Военная прокуратура Киевского гарнизона возбудила уголовное производство в отношении инцидента за препятствование законной работе журналистов.

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Радио Свобода посылало официальный запрос в СБУ с просьбой помочь идентифицировать героев сюжета.

Отмечается, что ответ от СБУ пришел после того, как производство было завершено и были исчерпаны технические возможности вносить изменения.