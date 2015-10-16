Бердянск начал отопительный сезон, несмотря на проблему с газом

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бердянска.

"Как и обещал городской голова Алексей Бакай, отопительный сезон в Бердянске был начат 15 октября. Тепло в квартиры жителей города подано", - сказано в нем.

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Начался отопительный сезон без аварий, в плановом режиме.

Тем временем продолжается подключения населения города к газоснабжению. По состоянию на утро пятницы было подключено более 2300 абонентов.

Напомним, накануне Бердянск полностью остался без газа.

По информации мэрии, проблема с газоснабжением курортного города возникла непосредственно после проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе.