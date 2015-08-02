Задержанный спецназовец РФ Ерофеев считает информацию об обмене на Савченко пиаром (видео)

Он называет подобные заявления пиаром, передает "Новая газета".

Ерофеев отметил, что об обмене сообщил адвокат Александрова Константин Кравчук, а его защитник Оксана Соколовская это не подтвердила. При этом ГРУшник подчеркнул, что это звенья одной цепи пиара.

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По словам спецназовца, Кравчук "сам узнал (об обмене), когда ему позвонили ночью (в понедельник)". На вопрос, кто звонил адвокату, Александров отметил "Он не стал говорить".

Кроме того, другой задержанный ГРУшник Александров прокомментировал официальный ответ российского Минобороны о том, что оба спецназовца не являются военнослужащими РФ.

"У Министерства обороны теперь есть официальная бумага, у меня никаких бумаг здесь нет, чтобы доказать другое", - считает он.

"Не та система там (в России), чтобы обжаловать похожие решения. Тем более не сейчас и точно не в России. Не собираюсь подавать в суд ни на кого", - добавил Александров.

Как сообщалось, ранее Служба безопасности Украины опровергла информацию российских СМИ об обмене бойцов спецназа ГРУ Ерофеева и Александрова на бойцов, которые воевали на стороне Украины.

Ерофеев и Александров были задержаны возле г. Счастье Луганской области в мае.