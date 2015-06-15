Задержанный российский спецназовец Александров хочет переквалифицировать обвинительную статью

Об этом он сообщил в интервью "Новой Газете".

"Собираемся переквалифицировать статью по терроризму. Террористом я не был, выполнял приказ. Я военнослужащий, пока контракт у меня официально не закончился", - сказал Александров.

Статью будут переквалифицировать на "диверсионные действия", - уточнил задержанный.

Читайте такжеС приказами об освобождении захваченных спецназовцев не знакомили, сроки контрактов еще не закончились - советник ПутинаТакже Александров сообщил, что ему так и не удалось поговорить с родственниками, поскольку они не отвечают на звонки, а жена вышла на связь с ним лишь раз.

Вместе с тем издание отмечает, что знакомый другого задержанного спецназовца Евгения Ерофеева сообщил журналисту о том, что родственников задержанных изолировали от внешнего мира, также провели соответствующую работу с друзьями.

"Родственников изолировали от внешнего мира... С нами тоже поработали. Больше ничего сказать не могу. Ни о чем не жалею. На этом все", - цитирует издание сообщение знакомого Ерофеева.

Ранее УНИАН сообщал, что Оксана Соколовская, адвокат задержанного на Донбассе российского военного Евгения Ерофеева сообщила о подготовке ходатайства в суд, чтобы консул получил разрешение на свидание с ее клиентом.