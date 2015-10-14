Президент: 14 октября - праздник всех, кто любит Украину
10:23, 14 октября 2015Общество
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника Украины.
Президент Украины Петр Порошенко / Фото УНИАН
На своей странице в Twitter глава государства подчеркнул, что 14 октября - праздник всех, кто любит Украину.
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"С Днем защитника Украины!14 октября - праздник всех, кто любит Украину. Праздник тех, кто телом, сердцем и душой почувствовал свою ответственность и причастность к обороне Украины", - отметил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, Украина впервые отмечает День защитника.
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