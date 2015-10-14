Президент: 14 октября - праздник всех, кто любит Украину

На своей странице в Twitter глава государства подчеркнул, что 14 октября - праздник всех, кто любит Украину.

Читайте такжеУкраина начала получать оборонительное оружие от других государств - Порошенко

"С Днем защитника Украины!14 октября - праздник всех, кто любит Украину. Праздник тех, кто телом, сердцем и душой почувствовал свою ответственность и причастность к обороне Украины", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, Украина впервые отмечает День защитника.