Президент опубликовал видео ко Дню защитника Украины

Видеоролик представлен на странице Петра Порошенко в Facebook.

"14 октября – праздник всех, кто любит Украину. Праздник тех, кто телом, сердцем и душой почувствовал свою ответственность и причастность к обороне Украины. С нами Господь и правда. Слава Украине!" - говорится в сообщении президента.

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14 жовтня - свято всіх, хто любить Україну. Свято тих, хто тілом, серцем і душею відчув свою відповідальність і причетність до оборони України.З нами Господь і правда. Слава Україні!#СилаНескорених #ДеньЗахисникаУкраїни Posted by Петро Порошенко on Monday, October 12, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой посетил допремьерный показ документального фильма «Рейд», который был снят на основе реальных событий прошлого года, когда украинские десантники совершили самый длинный в мировой военной истории рейд по тылам врага.