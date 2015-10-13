"1+1 медиа" и ОО "Телекритика" прекращают сотрудничество
С 30 октября 2015 Наталья Лигачова вместе со своей командой оставляют портал «Телекритика» и сайт «Дуся».
12 октября 2015 на общем собрании акционеров был переизбран директор ООО «Телекритика». Вместо Натальи Лигачовой им стал Братанич Юрий. Руководителем проектов был назначен Антон Онуфриенко. Ранее Антон возглавлял отдел Бизнес в газете "Коммерсантъ", работал в журнале "Новое Время", а также запускал интернет-журнал о городской культуре БЖ.
«1+1 медиа» и проект «Телекритика» прошли сложный путь на протяжении нескольких лет, вместе пережили времена правления Януковича и рады, что смогли быть полезными друг другу. На этом этапа команда Наталии Лигачовой считает нужным развивать новый проект, а «1+1 медиа» сконцентрируется на перезапуске проектов Дуся и ТК», - обозначил генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко
«Проект «Телекритика» был создан мной в 2001 году при поддержке западных доноров. В конце 2006 года, когда возникли проблемы с дальнейшем развитием портала при имеющимся на то время грантовом финансировании, нашу команду поддержали представители приватного бизнеса. Мы благодарны группе «1+1 медиа» за годы сотрудничества. Сейчас команда Общественной организации «Телекритика» продолжит развивать сайт «MediaSapiens” и начнет разрабатывать новые проекты, посвященные анализу и критике медиа» - сказала Наталья Лигачова
Портал «Телекритика» команда Натальи Лигачовой отставит 30 октября 2015 года. После этого проект «Телекритика» будет приостановлен с целью последующего перезапуска, а проект «Дуся» продолжит функционирование в нынешнем виде. Эти процессы будут происходить уже с новой командой и руководством.
«1+1 медиа» обновленную концепцию портала «Телекритика» представит в декабре 2015 года.
Презентация новых проектов во главе с Натальей Лигачовой от ОО «Телекритика» состоится в январе 2016 года.