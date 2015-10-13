Уникальная художественная коллекция подарена государству

Как сообщила пресс-служба главы государства, благодаря благородному поступку вдовы коллекционера Валерии Вирской коллекция картин, в которую входят произведения К.Малевича, А.Богомазова, Н.Бойчука, В. Пальмова, М.Примаченко, В.Ермилова, отныне станет частью Музейного фонда Украины.

Шедевры, которые неоднократно демонстрировались в музеях Нью-Йорка, Токио, Москвы, Эдинбурга, отныне будут экспонироваться в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мистецький Арсенал» и станут доступными широкой общественности.

Порошенко отметил, что сегодня национальная художественная сокровищница обогатилась бесценной и уникальной коллекцией, которой могли бы позавидовать лучшие музеи мира.

Президент вручил Вирской орден Княгини Ольги, отметив в Указе о награждении ее за весомый личный вклад в культурно-образовательное развитие Украины, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

«Эта государственная награда является символом признательности всего Украинского народа за бескорыстное и благородное служение искусству и обогащению украинской культуры», - подчеркнул глава государства.

«Украина гордится Вами. Своим благородным поступком Вы продолжили традицию украинского меценатства, поддержки музеев», - сказал Порошенко.

В свою очередь, Валерия Вирская поблагодарила президента за награду и отметила: «Иначе и быть не могло. Потому что я здесь родилась, пережила голод и войну. Пусть эти работы живут в украинских музеях и пусть к ним идут наши дети».

Президент выразил также уважение и благодарность ее мужу Игорю Дыченко, который сумел собрать, сохранить и передать на хранение эти художественные шедевры в государственный музей.

Справка. Игорь Диченко (19.12.1946 – 24. 05.2015) – искусствовед, художник, коллекционер. Окончил Киевский художественный институт (1969 г.). Работал в Центральном Государственном архиве музея литературы и искусства Украины, преподавал историю искусства в Киевском хореографическом училище, с 1992 года работал в Музее истории Киева. Организатор и участник многочисленных выставок и художественных акций. В 1992 основал Международный благотворительный фонд. Автор исследовательских работ о творчестве выдающихся украинских художников.

Валерия Вирская (Котляр) (родилась 29 октября 1930 г.) − народная артистка РСФСР, артистка балета, преподаватель и балетмейстер, преподаватель Киевского Национального университета культуры и искусств, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени.