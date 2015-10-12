В Минобороны и ГШУ не осталось "паркетных" руководителей, все прошли АТО – Порошенко
Командиры среднего звена после АТО также должны переходить на руководящие должности в Минобороны.
Такое мнение во время выступления перед командирами боевых подразделений ВСУ высказал Президент Украины Петр Порошенко, передает "112 Украина".
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"Моя политическая воля, как верховного главнокомандующего, чтобы командиры среднего звена после того, как выполнят боевые задачи на фронте, продолжали десантироваться на руководящие должности в Минобороны и Генштабе в качестве "окопных" руководителей", - сказал Порошенко.
"И я горжусь тем, что у нас уже и в Минобороны, и в Генштабе не осталось "паркетных" руководителей, так как все они прошли выстраданный опыт АТО", - добавил Президент.
Ранее глава Минобороны Степан Полторак заявил, что руководящий состав военных ВУЗов должен пройти через АТО.