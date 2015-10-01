Полторак заявил, что руководящий состав военных вузов должен пройти через АТО

Весь руководящий состав военных вузов должен пройти через АТО, а некоторые из них могут быть закрыты.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак на коллегии Министерства обороны, передает корреспондент УНИАН.

«Весь руководящий состав должен пройти через зону проведения антитеррористической операции, непосредственно участвуя в организации боевых действий в зоне АТО. Начиная от руководителя вуза и заканчивая преподавателями военных дисциплин. Начальниками кафедр, особенно тех, которые преподают военные дисциплины, заместителями начальника, старшими преподавателями, преподавателями должны быть только участники боевых действий. Я запрещаю оставлять в академиях, вузах выпускников на кафедрах сразу - только после прохождения практики в войсках и после приобретения боевого опыта. Не может преподавать тот, кто знает, как воевать, только в теории, не может учить того, кто имеет практический опыт", - подчеркнул министр.

Также Полторак добавил, что деятельность всех руководителей военных вузов будет рассмотрена на высшей аттестационной комиссии на предмет соответствия занимаемой должности.

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Кроме того, глава оборонного ведомства, обращаясь к присутствующим, заявил, что некоторые военные педагоги и ученые не пройдут переаттестацию.

«Вы не видите проблем, вы не видите перспективы, а я не вижу вас на этом месте», - добавил Полторак.

Кроме того, он поручил первому заместителю министра обороны создать комиссию по реформированию военных вузов, и подготовить до 1 ноября соответствующие предложения.

«У нас есть учебные заведения, в которых только носят военную форму, а так трудно сказать, что они военные учебные заведения», - отметил министр.