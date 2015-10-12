Под Киевом в ДТП попал нетрезвый атташе российского посольства - спикер МВД

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"Вот этот русский дипломат, атташе Посольства РФ в Украине, управляя Toyota Camry с дипломатическими номерами D 001076, сегодня на Новообуховской трассе в направлении Киева влетел в отбойник. Когда приехала патрульная полиция из роты Бадри Гогохия, то дипломат заперся в автомобиле. Во время общения с ним имелись явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту происшествия были составлены соответствующие документы со свидетелями.

Также сообщается, что "дипломатический иммунитет не позволяет патрульной полиции составлять админпротоколы на таких нарушителей".

Читайте такжеУжасное ДТП на Житомирщине: за рулем одного из авто был работник иностранного консульства

"Поэтому, полиция сделала невозможным дальнейшее передвижение автомобиля. Его увезли эвакуатором. А дипломата забрал его коллега из Посольства РФ", - отметил Шевченко.