Под Киевом в ДТП попал нетрезвый атташе российского посольства - спикер МВД
На Новообуховской трассе недалеко от Киева атташе посольства РФ в Украине с явными признаками алкогольного опьянения попал в ДТП.
Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.
"Вот этот русский дипломат, атташе Посольства РФ в Украине, управляя Toyota Camry с дипломатическими номерами D 001076, сегодня на Новообуховской трассе в направлении Киева влетел в отбойник. Когда приехала патрульная полиция из роты Бадри Гогохия, то дипломат заперся в автомобиле. Во время общения с ним имелись явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту происшествия были составлены соответствующие документы со свидетелями.
Также сообщается, что "дипломатический иммунитет не позволяет патрульной полиции составлять админпротоколы на таких нарушителей".
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"Поэтому, полиция сделала невозможным дальнейшее передвижение автомобиля. Его увезли эвакуатором. А дипломата забрал его коллега из Посольства РФ", - отметил Шевченко.
Ось цей російський дипломат, аташе Посольства РФ в Україні, кермуючи Toyota Camry із дипномерами D 001076, сьогодні на Н...Posted by Artem Shevchenko on Sunday, October 11, 2015