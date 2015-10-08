Киевсовет утвердил "пчелиные" названия улиц вместо коммунистических

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутаты большинством голосов поддержали возвращение исторических названий улице Панаса Любченко (теперь она называется Загородняя) в Голосеевском районе и переулку Январскому (теперь - Никольский) в Печерском районе.

В рамках исполнения закона о декоммунизации улица Марины Расковой переименована в улицу Евгения Свирстюка.

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Кроме того, Киевсовет вернул исторические названия улице Калининградской (Соломенский район) – теперь это улица Гладковская, и переулку Профинтерна (Голосеевский район) – теперь это переулок Рататюков.

Также присвоены названия новым улицам: от улицы академика Заболотного до Национального музея народной архитектуры и быта (Голосеевский район) - улица академика Тронько; от Житомирского шоссе до конца застройки (Святошинский район) – улица Обороны Киева.

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Отдельным решением переименовано 17 улиц в Дарницком районе столицы. Новые названия связаны с пчеловодством, потому что там раньше жили пчеловоды, объяснил секретарь Киевсовета Алексей Резников. Так, улица Калинина переименована в улицу Улейную, улица Коминтерна – в Хвойную, улица Комсомольская – в Нектарную, улица Котовского – в Пасечную, Свердлова – в Медоносную, Красноармейская – в Заплавную, 2-й переулок Буденного – в переулок Хлебный, переулок Жданова – в переулок Вересковый, 1-й переулок Коминтерна – в переулок Сладкий, 2-й переулок Коминтерна – в переулок Пчелиный, 3-й переулок Коминтерна – в переулок Лозовой, переулок Комсомольский – переулок Прополисный, переулок Котовского - в переулок Гречишный, переулок Свердлова – в переулок Акациевый, 1-й Красноармейский переулок – в переулок Запашной, 2-й Красноармейский переулок – в переулок Счастливый,3-й Красноармейский переулок – в переулок Радостный.

Департаменту финансов КГГА Киевсовет поручил предусмотреть расходы на реализацию решений по переименованию при формировании бюджета города на 2016 год.