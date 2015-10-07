Матиос: Во время задержания убит опаснейший боец роты "Торнадо"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Был обезврежен разыскиваемый военной прокуратурой за совершение особо тяжких преступлений, ранее пять раз судимый сотрудник роты "Торнадо" Дьякон В.М. ( кличка "Толстый"). В результате законного применения оружия работниками милиции, до приезда скорой помощи, подозреваемый скончался", - написал он.

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По его словам, боец "Торнадо" оказал вооруженное сопротивление во время задержания: выстрелил в милиционеров обойму из пистолета Макарова и пытался бросить гранату.

Как отметил Матиос, на месте проживания разыскиваемого обнаружены снайперская винтовка, 5 гранат, патроны и ранее похищенные у жителей Луганской области материальные ценности и автомобиль.

"Согласно показаний потерпевших по делу, погибший совместно с "Моджахедом" отличался наибольшей жестокостью и безжалостностью при пытках незаконно задержанных гражданских людей. Такая вот судьба и результат множества человеческих слез и горя", - отметил военный прокурор.

Как сообщал УНИАН, в среду вечером, 9 сентября, следователи Главной военной прокуратуры и сотрудники департамента уголовного розыска МВД задержали бойца роты "Торнадо" по прозвищу "Моджахед", подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений.