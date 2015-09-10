Задержан самый опасный боец роты "Торнадо" по прозвищу "Моджахед" - Матиос

Об этом на своей странице в Facebook сообщает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Жестко но без стрельбы, следователи Главной военной прокуратуры, в результате филигранной оперативной комбинации сотрудников департамента уголовного розыска МВД в гостиничном комплексе на Обуховской трассе вблизи Киева, вечером 09.09.2015 разыскали и задержали самого опасного и жестокого из всех подозреваемых бойцов роты Торнадо – по кличке "Моджахед"", - заявил Матиос.

Читайте такжеЗадержан боец роты "Торнадо", которого подозревают в пытках женщины

По словам прокурора, задержанный Лящук является гражданином Белоруссии, который скрывался от следствия и суда более 2 месяцев.

Также Матиос отметил, что задержанный исповедует ценности экстремистской организации ИГИЛ. Он подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации из числа отдельных работников милиции роты патрульно-постовой службы "Торнадо".

Читайте такжеБойцы роты "Торнадо" арестованы за совершение ряда тяжких преступлений, - ГПУ

"Именно "Моджахед" - Ляшук с особым цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал самые жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.

3) Жорстко але без стрільби, слідчі Головної військової прокуратури, внаслідок філігранної оперативної комбінації праців... Posted by Анатолій Матіос on Wednesday, September 9, 2015

Как сообщал УНИАН, прокуратура смогла убедить потерпевших и свидетелей по делу роты "Торнадо" дать показания. Матиос сообщил, что рота "Торнадо" появилась после того, как был расформирован батальон "Шахтерск". По словам главного военного прокурора, министр внутренних дел заявил, что этот батальон расформирован за совершение мародерства и преступлений.