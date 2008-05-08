Тимошенко: мясо из Госрезерва имеет однодневную свежесть

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что продукты, которые в качестве интервенции из Госрезерва поставляются на рынок, имеют высокое качество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге после заседания Кабинета Министров.

“Мясо из Госрезерва имеет однодневную свежесть и его можно покупать”, - сказала, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвинил Госкомрезерв в интервенции на рынки Киева просроченных продуктов.

«Когда я давал согласие - и я его не отменю - на то, чтобы дешевые продукты попали в торговую сеть Киева, то мне лично клялся г-н ПОЖИВАНОВ - начальник Госрезерва, – что это будет свежее парное мясо», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ журналистам.

Вместе с этим, по словам мэра Киева, сегодня осуществляется интервенция продуктов, «которые прошли все сроки, т.е. должны уже списываться».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ высказал убеждение, что о низком качестве продуктов, которые попадают на рынки столицы, знает все окружение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Надо обязать руководителя Госкомрезерва и премьер-министра вместе со всей командой есть те продукты, которые они выделяют из Госрезерва. Когда они покушают то, что выделяют, то тогда они запросто изменят ситуацию», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.