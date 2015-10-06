Украина надеется в ближайшее время освободить украинских заложников из плена в Луганске - Геращенко
Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко надеется на освобождение в ближайшее время украинских заложников, находящихся в плену в Луганске.
Об этом Геращенко написала в Facebook.
"Если говорить об итогах (заседания) гуманитарной подгруппы, то, надеюсь на то, что на днях удастся освободить заложников, находящихся в Луганске. Требуем освобождения всех незаконно удерживаемых (украинских заложников - УНИАН), которых держат в Донецке", - сообщила Геращенко.
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Также украинская сторона особое внимание сегодня в Минске посвятила теме пленных на территории России, где в тюрьмах находятся по меньшей мере 10 украинцев.
"Мы требуем допустить к ним МККК (Международный комитет Красного Креста) и выйти на механизм их освобождения", - заявила Геращенко.
Она сообщила, что украинская сторона направила более 130 дипломатических нот, приняла 30 официальных заявлений с требованием освободить украинских граждан.
Кроме того, по словам Геращенко, на встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности контактной группы ключевой темой было разминирование территорий на Донбассе.