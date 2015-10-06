В Николаеве грузовик столкнулся с маршруткой: 2 человека погибли, еще 20 пострадали

В Николаеве 5 октября в 20:55 водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz 809, столкнулся с маршрутным автобусом РУТА 25, который двигался впереди в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Николаевской области.

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После ДТП водитель автомобиля грузовика увеличив скорость покинул место происшествия. Проехав несколько сот метров, он бросил транспортное средство.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм погибли две женщины-пассажиры маршрутки. За помощью в медицинские учреждения обратились еще 20 пассажиров автобуса.

Вскоре правоохранители установили и в порядке ст. 208 УПК Украины задержали водителя грузового автомобиля. Им оказался 38-летний местный житель.