В ГПУ рассказали о причинах обыска в "Укрэнерго"

Об этом, ссылаясь на источник в Генеральной прокуратуре Украины, сообщает "Экономическая правда".

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По информации издания, следователи Главного управления проводят обыск в НЭК "Укрэнерго" по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами госпредприятия с 2010 по 2014 годы. Обыск проходит в рамках досудебного расследования на основании решений суда.

"Предварительная квалификация обвинений - часть 5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем служебного положения", и часть 2 статья 364 "Злоупотребление властью или служебным положением", - добавили в ГПУ.

Как сообщалось, утром 5 октября в главном офисе "Укрэнерго" начался обыск.