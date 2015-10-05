В ГПУ рассказали о причинах обыска в "Укрэнерго"
Правоохранители расследуют злоупотребление служебным положением.
Об этом, ссылаясь на источник в Генеральной прокуратуре Украины, сообщает "Экономическая правда".
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По информации издания, следователи Главного управления проводят обыск в НЭК "Укрэнерго" по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами госпредприятия с 2010 по 2014 годы. Обыск проходит в рамках досудебного расследования на основании решений суда.
"Предварительная квалификация обвинений - часть 5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем служебного положения", и часть 2 статья 364 "Злоупотребление властью или служебным положением", - добавили в ГПУ.
Как сообщалось, утром 5 октября в главном офисе "Укрэнерго" начался обыск.