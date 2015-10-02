Семьи мобилизованных мариупольцев будут получать материальную помощь

Об этом сообщает 0629.com.ua со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Так, решением сессии городского совета в августе 2015 года была утверждена городская программа поддержки семей военнослужащих.

Указанной программой предусмотрено оказание ежемесячной материальной помощи семьям мобилизованных мариупольцев за счет средств городского бюджета для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Так, в неотопительный период семья военнослужащего будет получать ежемесячно 200 гривень, в отопительный период - 500 гривень.

Списки получателей такой помощи отрабатываются районными управлениями социальной защиты населения согласно данным военных комиссариатов. В случае, если мобилизованный житель состоит в браке, указанную помощь будет получать его супруга, если же в браке он не состоит, получателями помощи будут его родители.

На сегодня уже сформированы списки из более 200 семей мобилизованных мариупольцев на получение материальной помощи из городского бюджета, отработка данных военных комиссариатов продолжается.