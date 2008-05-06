В Евпатории сгорел трамвай (фото)

В Евпатории загорелся трамвай.

Как передает корреспондент УНИАН, в единственном крымском городе, где есть трамваи, одно из экологически чистых транспортных средств буквально сгорело на работе.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, задымление началось с кабины водителя. Трамвай (маршрут №1) как раз подъехал к многоэтажной гостинице «Евпатория», когда начался пожар.

«Всех пассажиров оперативно эвакуировали, - отметил начальник сектора пропаганды Евпаторийского горуправления МЧС Сергей ЛИСАНЕЦ. – На место прибыло пожарное отделение МЧС. Площадь пожара достигала 10 квадратов. С помощью пены огонь затушили уже через пять минут. Никто не пострадал».

По словам пожарных, загорание произошло из-за короткого замыкания высоковольтного кабеля трамвая. Убыток устанавливается.

Фото с сайта Главного управления МЧС Украины в АР Крым