В Николаеве милиция добилась демонтажа политрекламы с символикой новой полиции
В Николаеве милиция добилась демонтажа политической рекламы с символикой новой полиции.
Об этом говорится в сообщении Управления МВД Украины в Николаевской области.
В частности, как отмечают в милиции, в Николаеве появились билборды, на которых политическая партия "Блок Петра Порошенко", сообщая о своей деятельности, использовала изображение патрульного полицейского.
Поэтому в целью недопущения формирования у населения мнения о возможном единство правоохранителей с любыми политическими движениями, УМВД в Николаевской области обратилось в областную государственную администрацию, к владельцу конструкций билбордов и направило запрос в офис партии, использовавшей в своей агитации символику новой полиции.
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"Учтя позицию УМВД Украины, представители политической партии приняли решение о невозможности использования указанных агитационных плакатов и их демонтаже", - сообщили в УМВД Украины в Николаевской области.
Как сообщалось, ранее также начальник Одесской областной милиции Гиорги Лорткипанидзе пообещал, что политическая реклама с символикой новой полиции будет демонтирована в регионе.